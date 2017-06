Stefano Bettarini, le news gossip ad oggi 24 giugno 2017 sulla love story con la bella Nicoletta.

Stefano Bettarini, le news gossip ad oggi 24 giugno 2017. Stefano Bettarini ha rivelato l’identità della donna che è comparsa negli ultimi giorni accanto a lui negli scatti pubblicati sul social Instagram. Postando alcune immagini in spiaggia al tramonto insieme ad una bionda, Bettarini aveva scritto: “C’è sempre in amore molta curiosità di scoprire …”. Subito era partita la caccia a scoprire l’identità della bionda, ma alla fine c’ha pensato lo stesso calciatore a rivelare di chi si tratta in una ‘story’ di Instagram. La ‘fortunata’ è Nicoletta Larini, fashion blogger che viaggia tra la Toscana e l’Inghilterra.

Recentemente Stefano ha detto in un’intervista di essere single, ma forse in qualche giorno le cose potrebbero essere cambiate. Difficile però che si tratti, per il momento, di qualcosa di davvero serio. L’inviato dell’Isola dei Famosi non cerca una donna da sposare né qualcuno con cui costruire una famiglia.

Quando gli è stato chiesto se avesse voglia di avere altri figli, Stefano ha recentemente dichiarato: “Andiamoci piano! L’amore per una persona è un conto: ricostruire una famiglia e fare dei figli è un altro. In questo secondo caso ‘ho già dato’. Però, mai dire mai”.

Le foto di Stefano Bettarini pubblicate su Instagram.