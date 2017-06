Stefano Rodotà è morto. Oggi verrà allestita la camera ardente. Ieri è morto Stefano Rodotà. Il giurista, politico, accademico, Garante della Privacy aveva 84 anni. Era nato a Cosenza il 30 maggio 1933. Dal 1997 al 2005 è stato il primo Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Nel 2013 Rodotà è stato candidato, non eletto, per l’elezione del Presidente della Repubblica: è stato votato dal Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia Libertà, alcuni parlamentari del Pd. Ha insegnato in molte università europee, negli Stati Uniti, in America Latina, Canada, Australia e India. La camera ardente sarà aperta sabato alle 16 nella sala Aldo Moro di Montecitorio. E resterà aperta anche domenica dalle 10 alle 19.

Stefano Rodotà: il ricordo del presidente del Senato Pietro Grasso.

Il presidente del Senato Pietro Grasso, sulla sua pagina Facebook. ricorda il giurista scomparso: “Ha dato moltissimo al nostro Paese. Ho avuto tante volte l’occasione di incontrarlo e confrontarmi sul tema dei diritti, a lui particolarmente caro e al quale ha dedicato decenni di impegno: ne ricordo l’intelligenza vivace e la straordinaria capacità di affrontare con linguaggio semplice temi profondamente complessi. Ci mancherà”.”Il Partito Democratica esprime profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Stefano Rodotà, giurista insigne, intelligenza acuta, sempre rivolta alle frontiere del futuro, nel campo dei diritti, delle tecnologie; uomo delle istituzioni con il quale non sono mancate divisioni, ma mai la consapevolezza della sua passione civile, della sua idea di un Paese più moderno e più giusto”.

Stefano Rodotà: su Rai cultura il ciclo delle sue Lezioni di diritto.

“Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in diritti. C’è subito questa associazione tra libertà, eguaglianza e diritti. Senza diritti non si può essere liberi, senza diritti eguali la libertà non c’è”: parole del giurista Stefano Rodotà, scomparso venerdì, che Rai Cultura ricorda riproponendo le sue “Lezioni sui diritti” in onda tutti i giorni fino a mercoledì 28 giugno alle 14.30 su Rai Storia. Realizzate per il ciclo dei “Testimoni del tempo” nel 2013, le lezioni si incentrano su cinque aspetti: la rivoluzione della dignità, con le conquiste legate ai diritti e alla parità tra persone; la salute, il “più fondamentale dei diritti” con i delicati aspetti legati alla scelta di cura e tutela della salute; la genetica e i diritti; la persona e i suoi diritti, con la storia e i percorsi affidati alle moderne Costituzioni; e infine il diritto e il mondo digitale dedicato alle nuove frontiere nel delicato rapporto tra uomo e tecnologie.

Un viaggio di alto valore etico e civile attraverso un patrimonio che, prima ancora di essere tutelato dalle norme, affonda le sue radici nella storia della modernità, dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 fino alla breve ma intensa esperienza costituzionale della Repubblica Romana nel 1849. “La rivoluzione dei diritti è una rivoluzione che libera la persona. – ricordava Stefano Rodotà – La libera in primo luogo dai poteri esterni che vogliono guidarne la vita, che vogliono condizionarne le scelte”. Il ciclo di lezioni si ispira al saggio “Il diritto di avere diritti” pubblicato nel 2012.