Tagli di capelli estate 2017, i tagli lunghi. Bellissimi tagli di capelli lunghi per l’amata e seguita fashion blogger Chiara Ferragni, e per la sorella più piccola Valentina, che si mostrano insieme in numerosi scatti sul social Instagram. Le due splendide sorelle amano i tagli femminili e lunghissimi, e sfoggiano una colorazione biondo effetto sunshine, ossia una schiaritura di capelli con effetti molto naturali. In fatto di styling capelli le due bellissime sorelle amano giocare con acconciature di capelli extralisci, styling con onde ad effetto wavy, e raccolti di tendenza.

Valentina e Chiara Ferragni insieme nelle splendide immagini su Instagram.

The little sister is in California with me 🤗 @valentinaferragni #AmericanDays Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Giu 2017 alle ore 21:21 PDT

Valentina e Chiara Ferragni elegantissime negli ultimi scatti su Instagram.

Chiara e Valentina si mostrano in splendida forma, sia in tenuta più sportiva, mentre trascorrono alcuni giorni in California, sia con un look elegantissimo, con magnifici abiti della nuova collezione di Pronovias Cocktail 2018.

Feeling beautiful in our latest shoot with @pronovias. We loved these two looks! Shop the #PronoviasCocktail2018 Preview Collection in stores now! #ad Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Giu 2017 alle ore 05:34 PDT