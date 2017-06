Un medico in famiglia 11, le prime anticipazioni e le news sul cast dell'undicesima stagione!

Un medico in famiglia 11, le anticipazioni. Un Medico in famiglia 10 è terminato da qualche mese, e già si parla dell’undicesima stagione della fortunata ed amata fiction. Un medico in famiglia 11 ci sarà: a rivelarlo in maniera ufficiale è stato l’attore Lino Banfi in una recente intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Nonno Libero sarà presente in tutti gli episodi dell’undicesima stagione, le cui riprese ufficiali prenderanno il via nei prossimi mesi del 2017, quindi la messa in onda è prevista per il prossimo anno. Tante le novità, a partire dal cast.

Un medico in famiglia 11, le anticipazioni, le news ed il possibile cast.

Per Un medico in famiglia 11 Nonno Libero e Nonna Enrica hanno dato la loro disponibilità. Dovrebbe esserci anche Lele, mentre il cugino Lorenzo dovrebbe abbandonare la fiction. Ad annunciarlo è stato, circa un mese fa, lo stesso Flavio Parenti su Facebook: “A tutti quelli che mi chiedono se sarò nella prossima stagione di un medico in famiglia: per ora non è prevista la mia presenza. Sappiate però che non tutto dipende da me, ci sono scelte produttive che vanno oltre la volontà dell’attore. La Publispei fa le sue valutazioni e probabilmente ha ritenuto che questa scelta potesse essere la migliore per l’esito della prossima stagione di medico. Ormai mi conoscete, a me il cambiamento piace, sono attratto da nuove esperienze e credo di aver dato molto a Medico, come a tutte gli altri film/serie che ho fatto, quindi abbraccio questa direzione o qualunque altra il destino mi regalerà. La vita va avanti, e per fortuna l’orizzonte è sempre lontano”. Con Lorenzo, dovrebbe lasciare Poggiofiorito anche la moglie Sara.

Un medico in famiglia 11, le anticipazioni, le news sul cast dell’undicesima stagione.

Non ci sarà neanche Emiliano. L’attore aveva espresso il desiderio di lasciare la fiction per non venire identificato con il suo personaggio, ed infatti oggi è uno dei volti della fiction Tutto può succedere 2. Ad Un medico in famiglia 11, secondo alcuni rumors, potrebbero tornare Maria e Cettina. Questi sarebbero dei graditissimi ritorni che il pubblico sicuramente apprezzerà. Inoltre, secondo le prime anticipazioni diffuse da Lino Banfi non tutte le puntate saranno ambientate a Roma e che per la prima volta la famiglia Martini si sposterà anche al Nord per girare delle puntate.