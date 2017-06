Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News estive – «Colpo di scena in vista?» – La prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre 2017 su Canale 5, potrebbe riservare qualche sorpresa. Milioni di spettatori si consolano dell’attesa sia con Temptation Island che seguendo in queste settimane le vicende dei vari protagonisti del programma, sui rotocalchi e anche sui social. Tra le protagoniste assolute di Uomini e donne vi è sicuramente la dama tosco torinese Gemma Galgani: le anticipazioni, il gossip e le news di U&D Senior rivelano che la sua esperienza nel salotto dell’Amore di Maria De Filippi potrebbe presto chiudersi, visto che la dama ha incontrato un nuovo cavaliere che è riuscito in poco tempo di farla invaghire di sé.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News estive – «Gemma Galgani e il ‘Cavaliere delle Cinque Terre’: uscita in vista?»

Il cavaliere in questione è Marco, ligure delle Cinque Terre – con cui la dama si è lasciata andare al punto ‘concedersi’ durante uno dei loro tanti appuntamenti a casa di lui, come hanno ampiamente mostrato anticipazioni gossip e news di U&D. In qualche recente intervista Gemma ha ribadito che con Marco tutto va a gonfie vele: la dama si sente innamorata del cavaliere che ha saputo sorprenderla e cambiarle la vita, aggiungendo che già vede con lui un futuro di coppia!