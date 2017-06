Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News estive – «Colpo di scena nella vita di Giulia De Lellis?» Spesso criticata per i suoi atteggiamenti quasi da star, o quanto meno interpretati così dai suoi hater, Giulia De Lellis ha spesso avuto vita difficile in termini di popolarità. Tuttavia, dopo l’esperienze a ”Uomini e Donne” e al ”Grande Fratello Vip” (come ospite in trasmissione), le anticipazioni le news e i gossip di U&D ci hanno spesso mostrato la bella romana invitata come ospite nel salotto di Barbara D’urso a ”Pomeriggio Cinque”, nelle vesti di opinionista. Tuttavia, la De Lellis, da qualche mesetto ha intrapreso anche una carriera di Youtuber, creando dei video dove consiglia come truccarsi al meglio.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News estive – «Giulia De Lellis: un programma in prime time tutto per lei?»

Premesso quanto sopra, le anticipazioni news e gossip di U&D rivelano che in queste ore arrivano rumors davvero sorprendenti su Giulia: la bellissima De Lellis sta entrando nel mondo dello spettacolo con prepotenza. Infatti, stando alle notizie rilasciata dal settimanale di ”Novella 2000”, la fidanzata di Andrea Damante dovrebbe diventare la conduttrice di un programma di prima serata. Ovviamente, questa notizia è davvero clamorosa, visto che – se tutto ciò fosse confermato – la bella romana farebbe una carriera folgorante: da corteggiatrice a ”U&D” a conduttrice televisiva! Ma quale programma le verrebbe affidato? Per ora – in mancanza di ulteriori indiscrezioni – non c’è modo di saperlo. Restate con noi!