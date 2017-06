Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news sulle condizioni di salute di Rita Bernardini. Migliorano le condizioni di Rita Bernardini, la leader del Partito Radicale ricoverata per un malore nella giornata di mercoledì a Roma. In una nota diffusa dal Partito Radicale si legge che è stato riscontrato un netto miglioramento nelle condizioni di salute di Rita Bernardini, ma la l’ex deputata sta comunque continuando a fare controlli ed è tenuta al riposo forzato.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 25 giugno 2017: indagini per proselitismo estremista islamico nelle carceri.

Da quanto si legge nel dossier della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, molti detenuti stranieri, nelle Marche, sono stati oggetto di indagini. Il sospetto è molti svoltano una possibile attività di proselitismo estremista islamico. Nel dossier si legge, come riporta il Corriere Adriatico, che “Le indagini sono scaturite o da segnalazioni delle case circondariali o da dichiarazioni di altri detenuti. L’attività ha riguardato una pluralità di detenuti, segnalati per la possibile attività di proselitismo in carcere o comunque adesione all’estremismo islamico”. Sono stati riscontrati, inoltre, attività di invio di immagini inneggianti al terrorismo islamico, sia a mezzo telefono che su profili Facebook. Il procuratore antimafia fa notare che su 54 mila detenuti, 18500 sono stranieri, e se non si riesce a far integrare questi soggetti, è possibile che essi possano diventare “facile preda della criminalità”.