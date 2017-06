Anticipazioni e news Rai – L’Arena esce dai palinsesti Rai. secondo rumors riportati da Blogo, che afferma che il programma di Massimo Giletti d’intrattenimento e attualità e politica chiuderà e non trasmetterà più su Rai 1 a partire dalla prossima stagione. Cosa ha portato a questa scelta così drastica? Non certo una carenza di audience, dal momento che L’Arena è stato anche quest’anno il programma campione d’ascolti della domenica pomeriggio. Qual’è allora la motivazione che porterebbe a questa decisione?

Anticipazioni e news Rai – L’Arena: in realtà Giletti sarà promosso!

Secondo le anticipazioni e news della Rai, guidata dal nuovo direttore Mario Orfeo, la volontà è quella di promuovere promuovere il conduttore torinese dandogli dei programmi in prima serata il sabato sera. Dopotutto, come già disse nell’ultima puntata de L’Arena, Giletti parlò di ‘rare volte’ in prima serata, lamentando lo scarso apprezzamento della tv pubblica nei suoi riguardi. Niente passaggio a Mediaset, però. Nel frattempo, sempre su Rai 1, stanno andando in onda, di domenica, puntate speciali della trasmissione. La prima delle cinque totali, è stata trasmessa il 18 giugno e si è parlato di tre coppie del mondo dello spettacolo: Al Bano e Romina Power, Francesco Totti ed Ilary Blasi, Fedez e Chiara Ferragni.