Il Segreto, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata in prime time di domenica 25 giugno 2017. «Un terribile momento per Francisca» – Secondo quello che mostrano le anticipazioni de Il Segreto – basate sulla trama della puntata di stasera domenica 25 giugno 2017 – è ormai chiaro a tutti gli aficionados della soap opera di Aurora Guerra che la hidalga Francisca Montenegro, detentrice nel plot di tutta la saga di Puente Viejo del ruolo di ‘dark lady’, sta affrontando uno dei più terribili momenti di tutta la sua vita. Vittima delle vessazioni di Cristobal Garrigues e Zia Eulalia, la signora della Villa è stata costretta a deporre il proprio orgoglio e piegarsi a implorare l’aiuto di Severo Santacruz, il suo nemico di sempre.

Il Segreto Anticipazioni e trama doppia puntata in prime time di domenica 25 giugno 2017. «Un cruccio per i Castañeda»

La puntata di oggi ci dirà – come raccontano le anticipazioni de Il Segreto – la risposta di Severo di fronte al grido di disperazione lanciato dalla Montenegro. Sembra tuttavia che Santacruz opporrà a Francisca un rifiuto categorico, lasciando che subisca nuove umiliazioni. Intanto Mariana non ha ancora fatto ritorno in città e i Castañeda continuano a dubitare della sincerità di Nicolás. Dal canto suo anche il fotografo nicchia nei confronti della famiglia della moglie, convinto che gli stia nascondendo qualcosa.