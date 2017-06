Una vita – Acacias 38, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata serale di domenica 25 giugno 2017. «La minaccia di Teresa» – Secondo quello che mostrano le anticipazioni de Il Segreto – basate sulla trama della puntata di stasera domenica 25 giugno 2017 – il segretario Oliva tenta di prendere le distanze da Cayetana ma la Sotelo lo persuade a presentare un falso elenco degli orfani non ammessi alla nuova scuola del Patronato, ma sistemati in altri istituti. Teresa, venuta a conoscenza dell’esclusione dei bambini, minaccia Oliva: se i piccoli orfani non verranno accolti, porterà a conoscenza di tutti la relazione adultera che intrattiene con Cayetana!

Una vita – Acacias 38, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata serale di domenica 25 giugno 2017. «Trini tradita?»

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Rosina ha una discussione con Leonor e Pablo, opponendosi all’idea che sia proprio Felipe l’avvocato difensore di Martín durante il processo che lo vede coinvolto nell’attentato ad Acacias. Trini ascolta la conversazione tra Ginés e Ramón, nella quale il primo consiglia al Palacios di prestare del denaro a Durán. Trini allora va a casa di Durán per parlargli, ma trova l’uomo in fin di vita. In punto di morte, egli riusca quasi a pronunciare il nome del suo assassino: “Cle…”. Sconvolta da quello che ha appena visto, la donna affronta il marito chiedendogli conto del suo operato. Ma Palacios rifila alla moglie l’ennesima menzogna raccontandole addirittura di essersi innamorato di un’altra donna!