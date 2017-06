Un posto al sole Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «Appassionanti sviluppi!» – Torna Un posto al sole, con le anticipazioni basate sulle trame delle puntate in onda dal 26 al 30 giugno 2017, come sempre in onda su Rai 3 ogni sera alle ore 20:40, dal lunedì al venerdì. La trama della soap opera partenopea ambientata a Palazzo Palladini sta per vedere i protagonisti dar vita a a svolte, sviluppi e intrecci narrativi veramente appassionanti.

Un posto al sole Anticipazioni e trame puntate settimana del 26-30 giugno 2017 – «Il responso dell’amniocentesi…»

Al centro delle prossime puntate di UPAS vedremo Matteo, Marina e Roberto: la donna, infatti, sembrerà decisa a lasciare definitivamente il marito per gettarsi tra le braccia dell’amante, ma qualcosa non andrà come previsto. Le anticipazioni di UPAS da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2017, mostrano Viola ed Eugenio a un passo dal ricevere il risultato dell’amniocentesi e Ornella, Patrizia e Raffaele sono al loro fianco per dargli il giusto supporto.

Un posto al sole Anticipazioni e trame puntate settimana del 26-30 giugno 2017 – «’Les Liaisons Dangereuses’…»

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che l’esito dell’amniocentesi è favorevole a Viola ed Eugenio, che possono così dedicarsi a progettare il loro futuro! E mentre Vittorio si applica molto allo studio per ripetere l’esame di maturità, Marina decide di lasciare Roberto per mettersi con Matteo. Poi però la Giordano viene a sapere che il marito potrebbe incastrare il suo amante per il duplice omicidio del quale si macchiò a suo tempo. Ma non è tutto. Non solo: Roberto Ferri – determinato a vendicarsi con le proprie mani – insegue Matteo con una pistola. Che ne sarà di loro?