Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni e trame delle puntate del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «Ayaz previene le paure di Oyku» – Le anticipazioni di Cherry Season 2 basate sulle trame delle puntate che andranno in onda nella settimana dal 26 al 30 giugno ci mostrano quanto fossero fondati i timori di Oyku. In effetti, Beril vorrebbe fare un contratto solo ad Ayaz. Il giovane Dinçer, però, non è disposto ad accettare a meno che la stessa proposta non venga fatta anche alla sua partner.

Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni e trame delle puntate del 26-30 giugno 2017 – «Nuovi equivoci e segreti»

Secondo le anticipazioni di Cherry Season 2, alla fine Beril cede di fronte alle insistenze di Ayaz, e accetta di prendere anche Oyku, a patto che il bell’architetto prenda parte a più episodi. Così, Beril ed Ayaz stipulano un accordo, mantenendo però Oyku all’oscuro di tutto. Beril però racconta tutto a Oyku, che decide di vendicarsi di Ayaz. Nel frattempo Mete torna alla carica e, dopo aver fatto arrestare Seyma, la ricatta dicendole che ritirerà la denuncia solo se abortirà e lo aiuterà.

Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni e trame delle puntate del 26-30 giugno 2017 – «L’architetto scoppiato»

Aiutarlo in cosa? Seyma – nelle intenzioni di Mete, ormai completamente fuori di testa – dovrebbe aiutarlo a riprendersi Oyku, sottraendola ad Ayaz. Evidentemente le anticipazioni e le trame di Cherry Season 2 ci mostrano la fine di un’amicizia. Intanto, dopo che Meral ha parlato con la zia di Ayaz, Oyku ha abbandonato il suo nido d’amore con il bel Dinçer, ed è tornata a vivere da sua madre. Ed ecco Mete parte alla riconquista di Oyku: con un pretesto, si fa trovare sotto casa di Meral, la quale, però, prende le difese della figlia e lo aggredisce. Ayaz, quando lo viene a sapere, si imbestialisce, ma Oyku lo rassicura sulle buone (?) intenzioni di Mete, cercando di far riappacificare i due ex amici.