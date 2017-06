Elezioni Comunali 2017, seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23. Stamattina, domenica 25 giugno 2017, alle ore 7 sono stati aperti i seggi, e rimarranno aperti fino alle ore 23. Si vota per il ballottaggio dell’elezione dei sindaci in 101 comuni delle Regioni a statuto ordinario ed in 10 comuni di Regioni a statuto speciale. Sono interessati al ballottaggio tre capoluoghi di regione (Genova, L’Aquila, Catanzaro) e 19 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Belluno, Como, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani).

Elezioni Comunali 2017, sfida tra centrodestra e centrosinistra.

Gli elettori chiamati al voto sono 4.304.739, di cui 2.054.516 maschi e 2.250.223 femmine, e 5.184 le sezioni elettorali. Le sfide sono per lo più tra centrodestra e centrosinistra, mentre il M5s concorre ad Asti e a Carrara.