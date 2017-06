Europei Under 21, Italia in semifinale: gli azzurrini battono la Germania

L’Italia Under 21 regala una grandissima soddisfazione e si qualifica alle semifinali degli Europei 2017. In pochi ci speravano, in quanto era necessario non solo battere la Germania, ma si doveva sperare anche in una battuta d’arresto della Repubblica Ceca. Ma il sogno è diventato realtà: gli azzurrini hanno battuto la Germania, e si sono qualificati in semifinale. Adesso, l’Italia dovrà affrontare la temuta Spagna. Qualificata anche la Germania come migliore seconda. L’Italia sembrava non essere partita, ieri sera, con il piede giusto: gli azzurrini sembravano quasi impauriti o rassegnati, e hanno subito un gol, fortunatamente annullato dall’arbitro, da Kempf. L’Italia è però ripartita a testa alta, regalando una partita caratterizzata da un gioco emozionante e di qualità.

Italia Germania Under 21, le dichiarazioni di Di Biagio al termine della partita.

Il ct dellItalia ‘Under 21 Gigi Di Biagio si è dichiarato, nel dopo partita, soddisfatto della vittoria, ma ha dichiarato che l’obiettivo, adesso, è lavorare e migliorare. “Nessuno mi ha criticato perché abbiamo vinto. Le critiche ci stanno, fanno parte del nostro lavoro”, ha dichiarato il tecnico. “Bisogna capire dove bisogna migliorare e dove abbiamo sbagliato. L’obiettivo era vincere 1-0 e vedere cosa poteva succedere, così è stato e quindi complimenti ai ragazzi. Bravi tutti, ma adesso testa subito alla Spagna. L’idea era quella di non dare punti di riferimento alla Germania, è riuscita perché abbiamo vinto. Loro ci hanno creato anche dei disagi, inevitabili del resto. Non avevo intuito che la Repubblica Ceca avrebbe perso, però sapevo che giocando di ripartenza avrebbero avuto dei problemi contro la Danimarca. Adesso godiamoci questa serata, poi penseremo al miracolo contro la Spagna”.