Formula 1, le emozioni di oggi, 25 giugno 2017: il GP dell’Azerbaijan. Oggi si è tenuto il GP dell’Azerbaijan di Formula 1, l’ottavo appuntamento del Mondiale 2017. La gara si è aperta alle ore 15 sul circuito di Baku. A trionfare per il Gran premio di Azerbaijan oggi, domenica 25 giugno 2017, è Daniel Ricciardo, che con la sua Red Bull ha tenuto testa a tutti, durante quest’emozionante ottava giornata del Mondiale. Al secondo posto c’è la Mercedes di Valtteri Bottas, e a seguire troviamola Williams di Lance Stroll. La gara odierna è stata molto emozionante, caratterizzata da sorpassi, una sospensione della gara per rimuovere dei detriti e diversi incidenti.

Formula 1, GP dell’Azerbaijan: la classifica.

Ecco la classifica al termine dei circuito di Baku. Il podio è formato da Ricciardo al primo posto, Bottas al secondo e Stroll al terzo. In quarta posizione c’è Vettel. Hamilton è quinto, mentre sesto è Ocon. Al settimo posto troviamo Magnussen. In ottava posizione c’è Sainz. In nona posizione troviamo Alonso, mentre al decimo posto c’è Wehrlein. Solo quattordicesimo Raikkonen.