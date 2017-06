Francesco Arca e Irene Capuano, ultime news. Francesco Arca adora la sua piccola Maria Sole, la bambina avuta insieme alla compagna Irene Capuano. La figlia dell’attore è una bimba piuttosto impegnativa, proprio come era il papà tanti anni fa. A raccontarlo è stato lo stesso Francesco in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Diva e Donna‘. “Maria Sole è un amore di figlia ma è anche una bambina impegnativa: mia madre mi dice che le ricorda come ero io da piccolo, ovvero già con una bella personalità. D’altronde i figli sono il risultato di quello che trasmettono i genitori e, nel mio caso, la piccola Maria Sole ha preso dal papà il lato, diciamo, più impegnativo”, ha rivelato.

Francesco Arca, le dolci immagini su Instagram con la piccola Maria Sole.

Full immersion #🍁🌞 Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial) in data: 14 Giu 2017 alle ore 01:14 PDT

Francesco, ultime news gossip ad oggi 25 giugno 2017.

Francesco ultimamente è stato molto impegnato sul set della fiction Mediaset ‘Sacrificio d’Amore 2’ ed è stato per giorni e giorni lontano dalla sua bambina. Ogni volta che si allontana da Maria Sole, Francesco ha subito nostalgia.”Mi manca. Ma anche io e Irene come coppia stiamo insieme meno tempo rispetto al passato. Sono stato sette mesi tra Torino e Carrara per girare la fiction Mediaset. Ogni sabato tornavo a casa per vedere Maria Sole e Irene, poi la domenica di nuovo sul set…”, ha rivelato Arca.

Francesco Arca e Irene Capuano, le foto su Instagram della coppia.

Sembrava che avessero intorno una bolla invisibile nella quale nessuno poteva entrare a meno che non lo volessero loro. #instagood #noi #amore #biancoenero #love #biondinadelsuocuore #morettodelmiocuore #buonadomenicacosi ❤️ Un post condiviso da irenecapuano (@irenecapuano) in data: 28 Mag 2017 alle ore 00:53 PDT