Guida tv completa di domenica 25 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI – «Musica, formula uno e… il ‘conturbante’…» Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali: Rai 1 – 21:25 Musicultura 2017 In diretta dall’Arena Sferisterio di Macerata “Musicultura” è una delle rassegne musicali italiane più innovative che vanta una tradizione di edizioni quasi trentennale! Presenta Fabrizio Frizzi. Rai 2 ore 21.00 Campionato Formula 1 2017 Si accendono i motori della F1; Rai 3 ore 21:30 l’inquietante film con Natalie Portman “Il Cigno Nero” Il film narra la storia di Nina, l’ambiziosa giovane ballerina a caccia del doppio ruolo ambito da tutti: il Cigno Bianco e il Cigno Nero nel classico lago dei cigni. Il thriller segue lo sviluppo psicologico della protagonista, la quale comincia infine a immedesimarsi fin troppo bene nel ruolo del cigno nero che prima avvertiva come estraneo.

La guida tv di questa sera domenica 25 giugno 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7

Sulle reti di Mediaset e Cairo Editore ecco le anticipazioni e le news sui programmi in primw time:: Retequattro, ore 21:30 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco con un cast d’eccezione a cominciare da George Clooney… Canale 5 propone la puntata serale de Il Segreto, seguita da quella di Una vita: puntate speciali per soap speciali… e chiudiamo su Italia 1, che presenta Un’estate al mare, un film commedia in replica. La 7 dal canto suo propone il Thriller “In linea con l’assassino”…