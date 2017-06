Il Segreto Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «Alla ricerca di Mariana!» – Le anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo edizione italiana fanno vedere come i Castañeda decidano finalmente di denunciare la scomparsa di Mariana. Severo informa Lucas e Sol di ciò che hanno detto i legali: la situazione è difficile, perciò i due coniugi decidono di fuggire per evitare ulteriori coinvolgimenti e noie alla famiglia Santacruz. Nel frattempo Matías si intrufola nella sala di lettura di Hernando con l’intenzione di rubare, ma viene colto in flagrante.

Il Segreto Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «La confessione di Matías»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Raimundo chiede aiuto a don Anselmo per scoprire cosa stia capitando a Francisca. Sorpreso a rubare dal Dos Casas, Matías finisce con il confessare a Hernando tutti i motivi che l’hanno costretto a comportarsi in questo modo. Di fronte a ciò quale sarà la decisione dell’hidalgo? Cristobal, per piegarla ai suoi voleri, continua a pestare Francisca con colpi sempre più violenti, tanto da lasciarla a terra priva di sensi.

Il Segreto Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «Una… proposta di lavoro!»

Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che Severo e Carmelo temono che Leoncio possa denunciarli per aggressione. Allora Sol e Lucas si preparano a fuggire in Francia portando via con loro il piccolo Marcos. Emilia, per rassicurare suo padre Raimundo, decide di andare alla villa per capire se Francisca è davvero tenuta segregata. Cristobal accoglie la Ulloa alla Villa e le fa una proposta di lavoro, che però turba a causa di uno strano gesto di Garrigues.