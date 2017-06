L’Arena, anticipazioni di oggi 25 giugno 2017. Dopo il successo dello speciale della scorsa settimana, oggi andrà in onda una nuova puntata di Speciale L’Arena, tutto dedicato a Medjugorje. Il 24 giugno 1981 sei ragazzi di Medjugorje affermano di aver visto la Madonna della Pace. Da quel giorno, il piccolo villaggio della Bosnia Erzegovina diventa meta di pellegrinaggio per 2 milioni di fedeli, eppure ancora oggi queste apparizioni dividono i cattolici sulla loro effettiva veridicità. Cosa intendeva, infatti, Papa Francesco quando, rientrando da Fatima, ha detto che se sulle prime apparizioni “si deve continuare a investigare”, sulle ultime, “a livello personale” ci sono molti dubbi? “Credo alla Madonna nostra Madre buona, non a quella capo di un ufficio telegrafico”, ha precisato, riferendosi al fatto che la Madonna lascerebbe i suoi messaggi ai veggenti ogni giorno alla stessa ora.

Dopo il dossier della Commissione d’inchiesta presieduta dal Cardinal Ruini e consegnato nel 2014 alla Congregazione per la Dottrina della Fede, lo scorso febbraio Bergoglio ha incaricato mons. Henryk Hoser, arcivescovo di Varsavia-Praga di recarsi a Medjugorje quale inviato speciale della Santa Sede per una “missione di carattere esclusivamente pastorale”. Quali novità porterà il suo mandato, la cui conclusione è prevista entro l’estate?

L’Arena, anticipazioni di oggi domenica 25 giugno 2017: lo speciale su Medjugorje!

Le telecamere de L’Arena sono andate sui luoghi del mistero che da oltre trent’anni avvolge la vicenda, per ascoltare le testimonianze dei cittadini e dei tanti pellegrini in visita. Da una parte, la speranza che milioni di cattolici ripongono nella Madonna di Medjugorje. Dall’altra, i dubbi espressi da alcuni sulla “spiritualità” delle attività ricettive create dai veggenti e le recenti dichiarazioni di Papa Francesco. Massimo Giletti ne discute nello “Speciale L’Arena” in onda domenica 25 giugno alle 14.00 su Rai1 con Paolo Brosio, tra i più ferventi difensori di Medjugorje, la scrittrice Antonella Boralevi, lo scienziato Mario Tozzi e il vaticanista Saverio Gaeta. In studio anche la testimonianza della giovanissima Raffaella Mazzocchi, inspiegabilmente guarita da una malattia incurabile all’occhio dopo il pellegrinaggio a Medjugorje.