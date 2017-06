Linea Verde Estate, anticipazioni domenica 25 giugno 2017: in viaggio lungo il Piave!

Linea Verde Estate, le anticipazioni di domenica 25 giugno 2017. Oggi Domenica 25 giugno alle 12.20 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Estate, con Federico Quaranta e Federica De Denaro. Il programma farà un viaggio lungo il Piave: 220 chilometri che partono dal clima alpino delle Dolomiti Orientali fino alla magnifica laguna di Venezia. Sarà possibile vedere come questa grande differenza climatica dia vita a una importante varietà di prodotti. Lungo il Piave, infatti, nascono eccellenze enogastronomiche Dop che vanno dai formaggi al miele delle Dolomiti Bellunesi ai prodotti Igp come i marroni di Combai e Montenera, l’Asparago Bianco di Cimadolomo, il Radicchio Rosso di Treviso e il variegato di Castelfranco, e il fagiolo di Lamon.

Sarà anche un viaggio all’interno del nostro territorio e della nostra storia. Il legno delle foreste del Cadore veniva trasportato via acqua fino all’Arsenale di Venezia contribuendo a creare la grandezza della Serenissima e, sulle sponde del fiume sono state combattute le terribili battaglie della Prima Guerra Mondiale che hanno immortalato il Piave come il fiume sacro alla Patria. Lungo questo viaggio i conduttori racconteranno la rinascita della via della seta. Un tempo lungo il Piave c’erano diverse filande e quasi tutte le aziende agricole coltivavano gelso e bachi da seta; oggi si promuove un’agricoltura biologica ed etica volta a sostenere la conservazione della biodiversità.