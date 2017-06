Manila Nazzaro e Adriana Volpe, le ultime news gossip ad oggi 25 giugno 2017

Manila Nazzaro, ultime news. Manila Nazzaro, dopo aver deciso di separarsi dal marito, ha appena saputo che la prossima stagione televisiva non potrà tornare a far parte del cast della trasmissione Rai ‘Mezzogiorno In Famiglia‘. Al suo posto andrà Adriana Volpe, dopo la mancata riconferma nel programma ‘I Fatti Vostri‘. “Mi sento vittima di un’ingiustizia”, ha raccontato Manila al settimanale ‘Oggi‘.

Manila Nazzaro e Adriana Volpe, le ultime news ad oggi 25 giugno 2017.

“Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte quando è stata ‘maltrattata’ da Giancarlo Magalli. Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in Famiglia, se lo merita. E’ una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io”, ha poi spiegato. Nell’intervista la Nazzaro ha rivelato che il matrimonio con Francesco Cozza è finito soprattutto a causa dei suoi pressanti impegni lavorativi. “Amo questo lavoro e ho fatto molti sacrifici per farlo. Non ho voglia di farmi mettere in un angolo. Non lo trovo giusto. Ho sacrificato anche il mio matrimonio per il lavoro”, ha detto la bionda romana.