Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 25 giugno 2017!

Michelle Hunziker, le ultime news. Michelle Hunziker vive un periodo molto felice, sia sul piano professionale che su quello privato. In questo momento la bella conduttrice si divide tra l’Italia e la Germania, dove sta conducendo un quiz in Germania. Gli impegni sono tanti e la costringono a frequenti spostamenti. La bella Michelle non perde il sorriso e la sua energia, ed appena torna in famiglia ne approfitta per trascorrere qualche momento di relax la mare.

Michelle Hunziker si gode il relax in spiaggia a Varigotti.

Michelle, posta su Instagram un video, in cui mostra al mare in splendida forma e con un’energia strepitosa. Arriva in spiaggia la mattina presto a Varigotti, con la famiglia per godersi attimi di meritato riposo. La conduttrice si mostra sui social con un due pezzi da urlo, che mette in mostra il suo fisico perfetto, mentre salta in aria felice dopo un bagno rinfrescante: “Happy!!! Dopo un bagno nell’acqua fresca e salata mi sento rinascereeeeee!!! Vi abbraccio forte”, scrive la conduttrice.

Michelle Hunziker, i bellissimi scatti su Instagram con Tomaso Trussardi!

Michelle si mostra felice e innamorata negli ultimi scatti postati su Instagram accanto al marito Tomaso Trussardi.

The place to be…back to my love @therealtrussardigram ❤️ #trussardiallascala #dinner #love Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 23 Giu 2017 alle ore 12:21 PDT