MotoGp Assen 2017, la vittoria di Valentino Rossi. Dopo il circuito di Barcellona, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, torna il Motomondiale, che stavolta fa tappa in Olanda, sul circuito di Assen. A vincere la gara, oggi domenica 25 giugno 2017, è Valentino Rossi, che riaccende le speranze. “Assen è un posto speciale”, ha detto Valentino dopo la gara. “Ci sono tantissime persone vicine, sono felice per me e per la squadra, torno di nuovo in prima posizione. È stata una gara bellissima gara, meglio di così non poteva andare”. Questo l’ordine di arrivo della gara di oggi: Rossi, Petrucci, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Miller, Abraham, Baz, Iannone, Espargaro.

MotoGp, la classifica aggiornata al 25 giugno 2017.

Valentino Rossi, grazie alla vittoria odierna, guadagna punti e si colloca al terzo posto della classifica mondiale. Dovizioso, invece, resta primo. Ecco la classifica aggiornata ad oggi, domenica 25 giugno 2017. Al primo posto troviamo Dovizioso con 115 punti. Al secondo c’è Vinales con 111. Terzo in classifica con 108 punti è Valentino Rossi. Marquez, con 104 punti, è quarto. Al quinto posto c’è Pedrosa con 87 punti, al sesto Zarco con 77 punti, al nono Lorenzo, con 60 punti. In nona posizione troviamo Cructhlow con 58 punti, e chiude la classifica Folger con 51 punti.