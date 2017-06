Papa Francesco, l'Angelus del 25 giugno 2017

Papa Francesco, le ultime news al 25 giugno 2017. Papa Francesco tra poco reciterà l’Angelus in Piazza San Pietro. Ieri, intanto,il Santo Padre ha incontrato nella Sala Clementina gli atleti che partecipano al “Trofeo Sette Colli” insieme ai familiari e agli organizzatori dell’evento. All’udienza era presente anche la campionessa Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri.

Papa Francesco, l’incontro con gli atleti del nuoto.

Il Papa ha ripreso le parole di San Francesco per ricordare l’importanza dell’acqua, che è vita: “Mi fa piacere ricordare le parole di san Francesco d’Assisi: ‘Laudato si’, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et umile et pretiosa et casta’. L’acqua nella quale nuotate, vi tuffate, giocate, gareggiate richiama una pluralità di attenzioni: il valore del corpo, che va curato e non idolatrato; il bisogno di interiorità e la ricerca di senso in ciò che fate; la forza e il coraggio nel resistere alla fatica; la visione chiara di quale approdo cercare nella vita e come raggiungerlo; il valore di autenticità che dice trasparenza, limpidezza, pulizia interiore. A contatto con l’acqua, imparate ad avere ripugnanza per tutto ciò che è inquinante, nello sport e nella vita”.

Papa Francesco ha inoltre ribadito l’importanza che lo sport ha per l’uomo, in quanto contribuisce non solo alla crescita atletica ma anche morale delle persone. Agli atleti, il Papa ha detto: “Sono giorni di gioia e di entusiasmo per voi e per gli sportivi che vi seguono, perché lo sport è anche festa. Una festa non priva di contenuti, perché trasmette valori sempre più necessari in una società come la nostra”.