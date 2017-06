Pensioni anticipate, precoci e lavori gravosi. La disciplina della riduzione del requisito di accesso alle pensioni anticipate di cui all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” è stata oggetto della circolare 99/2017 dell’Inps. La misura a cui si fa riferimento è rivolta ai lavoratori precoci che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e abbiano specifici requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento; sono lavoratori dipendenti che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

I lavoratori a cui si fa riferimento nella legge di bilancio 2017 sono: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

Pensioni anticipate, Ape social e precoci. “Una truffa”, per gli edili.

Le condizioni richieste per l’accesso all’Ape social ed alla misura per i lavoratori precoci sono state giudicate “una truffa” dal segretario generale della Fillea, Alessandro Genovesi. “A truffa si aggiunge truffa: prima il Governo stabilisce dei requisiti per l’accesso all’Ape social di fatto irraggiungibili per gli edili, ora una circolare Inps ci mette il “carico da undici”, ha affermato.

Per Genovesi i requisiti indicati nella circolare Inps 99/2017, negano a tutti gli edili l’Anticipo Pensionistico Agevolato. Nella circolare si richiede per l’accesso, in particolare, che il lavoratore soggetto a lavoro pesante e pericoloso sia obbligato a presentare una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi il periodo di lavoro svolto, se il lavoratore ha avuto più rapporti va presentata dichiarazione per ciascun datore.

“Gli operai edili mediamente hanno tre rapporti di lavoro all’anno, che moltiplicato per sette anni significa 21 dichiarazioni da presentare”, spiega Genovesi, “considerando che con la crisi è sparito il 40% delle imprese edili, al povero muratore non rimarrà che rivolgersi a maghi e chiromanti per ottenere le dichiarazioni dalle aziende trapassate.”

“Lo dico senza mezzi termini: Ministero del lavoro e Inps hanno affrontato la questione dell’anticipo pensionistico con incompetenza ed inettitudine, agendo in modo indegno per un paese civile” prosegue Genovesi, che ricorda “più volte abbiamo segnalato che per gli operai edili le attestazioni sono facilmente reperibili nelle casse edili, le quali sommano tutti i rapporti di lavoro dell’operaio, e sono certificate, visto che servono per il rilascio del Durc.”

Inoltre “gli operai edili sono perfettamente identificabili nel sistema Inps perché in Italia quelle edili sono le uniche imprese che hanno l’obbligo di versare il 4,7% di contributi per la cassa integrazione. Dunque l’Inps ha già tutto quello che serve per conoscere la vita contributiva del lavoratore edile. Se i dirigenti del più grande sistema informatico del Paese non riescono ad estrarre i dati dal loro “cervellone” direi che stiamo messi molto male.”

Dal leader della Fillea quidi la richiesta a Ministero ed Inps “intervengano immediatamente per porre fine a questa ignobile ingiustizia, utilizzando i dati in loro possesso o richiedendo – e noi siamo a disposizione – al sistema della Casse Edili tutte le certificazioni necessarie.”