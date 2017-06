Riforma pensioni, le novità di oggi 25 giugno 2017. Sul fronte pensioni e fase due di riforma, le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al ministro del Lavoro, sollecitando la ripresa del confronto della fase 2 sulla previdenza, prevista dal verbale di sintesi sottoscritto lo scorso 28 settembre. Cgil, Cisl e Uil, si legge in una nota, “ritengono urgente affrontare i temi del legame all’aspettativa di vita, la flessibilità in uscita, la riforma della governance Inps-Inail, le future pensioni dei giovani, l’eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne e il rilancio della previdenza complementare”.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Concorde con la richiesta dei sindacati è Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “È giusta la richiesta fatta da Cgil, Cisl e Uil a Gentiloni e Poletti di avviare il confronto sulla Fase 2 del verbale di accordo sulla previdenza sottoscritto lo scorso settembre. L’APE sociale sta decollando positivamente insieme alla normativa sui lavoratori precoci: se, come ci auguriamo, le richieste saranno superiori alle previsioni, occorrerà stanziare nuove risorse al fine di evitare che qualche lavoratore venga escluso dal beneficio dell’anticipo pensionistico”, ha dichiarato Damiano.

“Resta ancora al palo – ha proseguito – il decollo dell’APE volontario e la normativa sui lavori usuranti, mentre si affaccia l’ipotesi di un nuovo innalzamento dell’età pensionabile, che passerebbe nel 2019 a 67 anni. Questa possibilità va scongiurata”. “Infine, nella Fase 2 del verbale è prevista l’istituzione della ‘pensione contributiva di garanzia’. Si tratta di una proposta che punta ad assicurare alle giovani generazioni, che avranno il calcolo previdenziale tutto contributivo, una pensione dignitosa attraverso una eventuale integrazione corrispondente all’attuale assegno sociale. Il ‘cantiere previdenza’ va tenuto aperto e deve alimentarsi attraverso il confronto con il sindacato che, come si è visto, ha dato finora frutti positivi”.

Riforma pensioni e fase due, le news di Susanna Camusso.

“La fase 2 – secondo il segretario generale della Cgil – non è mai decollata”. Susanna Camusso ha sollecitato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti al fine “di avviare finalmente la discussione. “Abbiamo l’urgenza che questa discussione si riavvii”, ha sottolineato. La Camusso si è anche espressa su un ipotetico aumento dell’età pensionabile:”Leggiamo di intenzioni del Mef di dare via agli automatismi della legge Fornero sull’aumento dell’età pensionabile, che invece per noi – ha sottolineato promettendo battaglia – non sono scontati”. La Cgil propone delle modifiche alla norma “per evitare l’aumento dell’età pensionabile, soprattutto in modo indiscriminato”.

Pensioni anticipate ed Ape volontaria, le ultime news ad oggi 25 giugno 2017.

Intanto, sul fronte pensioni anticipate ed Ape volontaria, le news arrivano da Matteo Renzi, che su Facebook, rispondendo ad un utente che gli dei tempi per l’Ape, dichiara:”Per il decreto sull’Ape volontaria è questione di qualche giorno, spero. Palazzo Chigi lo ha trasmesso agli uffici competenti, mi risulta. Questione davvero di poco. E l’anticipo pensionistico volontario funzionerà, con buona pace di chi ha solo criticato”.

Pensioni anticipate, Ape, quattordicesima: le news di Domenico Proietti.

Sul fronte pensioni anticipate, Ape e fase due le ultime news vengono fornite da Domenico Proietti, il segretario confederale della UIL, che dichiara: “Il successo che sta riscuotendo in questi giorni l’Ape social e’ il frutto del dialogo sociale voluto fortemente dalla UIL. Ora bisogna fare un passo avanti ed entrare nel merito della seconda fase del tavolo sulla previdenza per consentire ai giovani di avere, in futuro, una pensione dignitosa”.

Inoltre, aggiunge, “i dati Istat sugli effetti della quattordicesima e degli 80 euro per le famiglie italiane dimostrano che questa e’ la via da seguire per dare più reddito a milioni di persone, reintroducendo una maggiore equità ed una maggiore redistribuzione della ricchezza. Lo studio Istat mostra come queste misure riducono l’indice di diseguaglianza del nostro Paese”. Per la UIL “bisogna continuare, con decisione, lungo questa strada estendendo gli 80 euro ai lavoratori con redditi fino a 40.000 euro e prevedendo, nella prossima legge di bilancio, la rivalutazione degli anni di contributi versati, estendendo la quattordicesima anche per le pensioni sino a 1.500 euro”.