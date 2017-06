Tagli capelli corti e medi estate 2017. La moda del momento in fatto di tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 è senza dubbio il wob, il bob, ossia il tradizionale caschetto, in versione mossa ossia con effetto wavy, ideale per l’estate e per conferire ai capelli volume e movimento. Le ultime tendenze di capelli lanciano il wob, un taglio che sarà da protagonista per l’estate 2017. Si tratta di un taglio di capelli che sfiora le spalle come un carré ma è mosso e scalato. Una delle ultime tendenze autunno inverno 2016-2017 che ha ispirato le bellissime Uma Thurman, Bella Hadid. Per il wob la lunghezza è appena sotto le orecchie e con uno styling ondulato, queste sono le caratteristiche principali del wob.

Tagli capelli medi estate 2017: lo shag che passione!

Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 troviamo anche lo shag, l’haircut medio must have della nuova stagione. Si tratta di un taglio di capelli scalato molto spettinato, che richiama le mode e le tendenze capelli degli anni Settanta. Il connubio perfetto è quello con la frangia lunga, per o corta a seconda dell’immagine che ci piace di più.

Tagli corti estate 2017, le ultime novità per darci un taglio netto!

I tagli di capelli corti e i pixie rimangono sempre in auge, e rappresentano una ottima alternativa di stile per tutte le donne che desiderano rinnovare in maniera convinta il proprio look.I tagli di capelli corti, si prestano a molte acconciature, ondulazioni, frisè capaci di dare volume e quel tocco di brio in più al nostro look. Ciuffi più o meno vistosi, scalature, asimmetrie, rasature dietro e ai lati renderanno i tagli di capelli corti ancora più originali e glamour.

