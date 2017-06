Tagli di capelli estate 2017: ecco i tagli di capelli per scolpire il proprio viso

Tagli di capelli estate 2017: tagli di capelli per scolpire il viso. Ormai l’estate 2017 è arrivata e con se anche la voglia di cambiare il proprio taglio di capelli. Possiamo giocare con i diversi tagli di capelli per definire la forma del viso e lo sguardo. Il primo taglio è il famoso Lob, il caschetto lungo alle spalle con le punte scalatate. Questo taglio allunga il collo facendo sembrare più magro di viso. Si può optare anche per un di capelli taglio quasi maschile: capelli più corti sui lati e leggermente più lunghi sopra magari lasciati leggermente ondulati e definiti con un effetto bagnato. Il terzo taglio è uno scalato che parte dalla frangia e riesce a definire i diversi punti del viso, dandogli un aspetto più magro.

Tagli di capelli estate 2017: l’importanza del ciuffo.

La regola è sempre quella di evitare pari lunghezze, tentazione che per chi ha i capelli lisci naturali è sempre dietro l’angolo. Meglio un taglio di capelli sfilato. Importante anche il ruolo di ciuffi laterali che arrivano a coprire lo zigomo, che se è pieno verrà coperto. In più le scalature sono tagliate verso la parte anteriore del viso, e anche questo contribuisce a far sembrare più magra. Anche un taglio di capelli destrutturato vi farà sembrare più magre. Il ciuffo laterale aiuterà a distoglie l’attenzione dalla larghezza del viso. L’effetto mosso creerà quel movimento che riequilibrerà le dimensioni del viso largo.