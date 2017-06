Tagli di capelli estate 2017: la frangia. Ormai l’estate 2017 è arrivata e con se anche la voglia di cambiare il proprio taglio di capelli. Nell’estate 2017 ci saranno molte tendenze sui tagli di capelli e saranno adatti a tutte le donne che vogliono seguire la moda. La protagonista sarà la frangia, proposta in mille versioni e adatta su tutti i tipi di chiome. Sarà asimmetrica, corta, lunga o sfilata. Su un volto rotondo meglio optare per una frangia molto leggera, invece se una donna ha la fronte bassa, l’ideale è una frangia lunga. Se il viso è molto piccolo, si deve puntare anche in questo caso su una frangia leggera o magari per un bel ciuffo.

Tagli di capelli estate 2017: le altre proposte.

Per una chioma liscia è perfetta la frangia lunga. E per finire se una ragazza vuole mettere in primo piano gli occhi, deve scegliere la versione geometrica, davvero irresistibile. I tagli di capelli corti saranno sempre molto amati, tra cui i tagli rasati, anche questi accompagnati da frange e ciuffi.