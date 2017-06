Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli scalati. È giunta finalmente questa estate 2017 e in molte donne nasce il desiderio di cambiare il proprio look. La parola d’ordine di questa nuova estate è scalare. I tagli di capelli scalati saranno i protagonisti indiscussi. A confermarlo gli haircut visti nello stretstyle e sulle passerelle. Protagonisti della stagione calda saranno sia i tagli di capelli lunghi sia i tagli di capelli medi, ma soprattutto i tagli di capelli corti scalati, audaci, sexy e comodissimi. Soluzione equilibrata e sfilatissima, fresca e riproducibile tutto l’anno, i tagli di capelli scalati, che nell’estate 2017 vedremo su tutte le lunghezze, sembrano essere declinabili su ogni tipo di capello e su ogni forma del viso.

Tagli di capelli estate 2017: ad ogni tipo di capello il suo taglio scalato.

Se si hanno capelli sottili meglio optare per un taglio di capelli scalato sfumato, per evitare gradini troppo netti. In caso di capelli spessi, invece, ci si può permettere una scalatura più decisa, stando attenti a rispettare il gioco dei volumi.