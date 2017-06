Temptation Island 2017: ecco il primo bacio

Temptation Island 2017: il primo bacio. Il conto ala rovescia è quasi arrivato al termine e si darà il via alla quarta edizione di Temptation Island 2017, in onda lunedì 26 giugno su Canale 5 intorno alle 21:10. Il conduttore Filippo Bisciglia ci ha regalare alcune anticipazioni. A quanto pare la prima puntata di Temptation Island 2017 inizierà con il botto, si parla infatti già di un clamoroso tradimento, addirittura uno dei ragazzi sembra abbia baciato subito una delle tentatrici. Per rivelare di chi si tratta dobbiamo attendere la messa in onda del programma. Sei sono le coppie in gara che stanno mettendo alla prova il loro amore. Una sola la coppia vip quest’anno, si tratta di Riccardo e Camilla di Uomini e Donne. Le altre 5 coppie invece non hanno mai partecipato al mondo dello spettacolo (o quasi). Per quanto riguarda invece tentatori e tentatrici, vengono quasi tutti da U&D.

Temptation Island 2017: ecco i protagonisti.

Oltre a Riccardo e Camilla abbiamo Nicola e Sara, Ruben e Francesca, Antonio e Veronica e Francesco e Selvaggia. Tutte coppie che conosceremo meglio durante le puntate. I tentatori saranno invece 12 (6 uomini e 6 donne). Andrea Melchiorre è tra questi, con lui forse anche Camillo Agnello, tra le ragazze c’è invece Carmen Rimauro e Simona Solimeno.