Temptation Island 2017: ecco le novità di questa quarta edizione

Temptation Island 2017: le novità di questa quarta edizione. Il 26 giugno 2017 si darà il via alla quarta edizione di Temptation Island 2017, su Canale 5 intorno alle 21:10. Il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui confessa che già la prima puntata sarà diversa rispetto a tutte quelle andate in onda fino a oggi, ecco quanto dichiara: “Quest’anno abbiamo avuto subito un inizio scoppiettante. Già dalla prima puntata vedrete delle cose molto diverse rispetto agli scorsi anni. Sarà molto interessante!”. Il cambiamento si articolerà già a partire dalla scelta delle coppie di questa edizione, differenziate insieme ai single in base all’età: “Abbiamo pensato di differenziare le coppie per età. Ce ne sono tre un pochino più giovani, con delle motivazioni più leggere. Altre tre più adulte con motivazioni un po’ più serie e importanti. […] Quello che trovo interessante è che, data la differenza d’età tra i partecipanti, questi si comportano tutti in modo l’uno molto differente dall’altro”.

Temptation Island 2017: ecco i protagonisti.

Oltre a Riccardo e Camilla abbiamo Nicola e Sara, Ruben e Francesca, Antonio e Veronica e Francesco e Selvaggia. Tutte coppie che conosceremo meglio durante le puntate. I tentatori saranno invece 12 (6 uomini e 6 donne). Andrea Melchiorre è tra questi, con lui forse anche Camillo Agnello, tra le ragazze c’è invece Carmen Rimauro e Simona Solimeno.