Temptation Island 2017 Ed. 4 anticipazioni gossip e news – Filippo Bisciglia scalda i motori in vista della nuova edizione di Temptation Island. Le anticipazioni gossip e news confermano che la prima puntata della nuova edizione andrà in onda lunedì 26 giugno 2017. Il cast è già ufficiale, mentre non sono ancora noti i nomi delle tentatrici e dei tentatori ufficiali che prenderanno parte al docu-reality, sebbene qualche indiscrezione sia già trapelata. Il conduttore eponimo e ormai mitico della trasmissione ha rilasciato un’intervista al settimanale “Mio” dove rivela che già la prima puntata sarà diversa rispetto a tutte quelle andate in onda fino a oggi: “Quest’anno abbiamo avuto subito un inizio scoppiettante. Già dalla prima puntata vedrete delle cose molto diverse rispetto agli scorsi anni. Sarà molto interessante!”

Temptation Island 2017 Ed. 4 anticipazioni gossip e news

E, secondo le anticipazioni gossip e news di Temptation Island 2017 Ed. 4, Bisciglia così continua: “Abbiamo pensato di differenziare le coppie per età. Ce ne sono tre un pochino più giovani, con delle motivazioni più leggere. Altre tre più adulte con motivazioni un po’ più serie e importanti. Quello che trovo interessante è che, data la differenza d’età tra i partecipanti, questi si comportano tutti in modo l’uno molto differente dall’altro.”