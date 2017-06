Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni Gossip e News – L’ex tronista di Uomini e Donne, ed ex partecipante a Temptation Island Ed. 3 con il suo fidanzato Fabio Ferrara (ex anche lui) Ludovica Valli, sta facendo moto discutere. Vediamo insieme che cosa è accaduto. Ludo in questi ultimi giorni è stata impegnata con i temutissimi esami di Stato: l’ex tronista aveva abbandonato la scuola senza riuscire a diplomarsi, ma quest’anno ci ha ripensato ed ha deciso di darsi da fare nel campo degli studi.

Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni Gossip e News

Il che – stando ai gossip di U&D e Temptation – non è stato molto apprezzato dai fan, alcuni dei quali hanno anche ipotizzato che la Valli possa essersi comprata il diploma, dato che non ha dovuto faticare per ben cinque anni come tutti gli studenti che ottengono un titolo di studio. Per tutta risposta Ludovica ha invitato gli autori di questi commenti al suo esame orale, per dimostrare che ha studiato e non si è comprata nulla. E ci tiene a precisare che si è pentita di non aver finito prima gli studi, ma dato che è stata sempre consapevole della sua poca voglia di impegnarsi nell’ambito scolastico, ha deciso di abbandonare tutto per mettersi a lavorare. Adesso però, visto che ha l’opportunità di rimediare, ha deciso di portare al termine questo obbiettivo per una soddisfazione personale.