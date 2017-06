Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Estive Trono Classico – Karina Casella, ex opinionista di U&D , è spesso presente nello studio di “Pomeriggio Cinque” con Barbara D’Urso. La sua personalità è molto discussa e anche abbastanza criticata sul web: come ben sappiamo, Karina è spesso intervenuta per esprimere la sua opinione su alcuni dei personaggi emersi da “Uomini e Donne” e, spesso, a causa delle sue dichiarazioni piuttosto dirette, si è ritrovata al centro di accese discussioni con i diretti interessati. Questa volta nel mirino della Cascella sono finiti Luca e Soleil: cosa ne avrà mai detto?

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Estive Trono Classico Karina su Luca e Soleil

Secondo le anticipazioni e gossip news di U&D, Karina Cascella non si è tirata indietro dall’esprimere la sua opinione su Luca e Soleil, con un’intervista al magazine “Eva 3000”: “Ammetto che Soleil è stata una delle ragazze più belle che io abbia mai visto nella trasmissione, ma non l’ho amata particolarmente.Lei e Luca non sono una coppia che mi ha trasmesso emozioni e che continua, anche dopo la scelta, a non intrigarmi né a farmi sognare”. Queste sono state le parole della Cascella. Come di norma, chi vivrà vedrà!