Uomini e Donne, le ultime news: Giorgio Manetti pensa ancora a Gemma?

Uomini e Donne: l’intervista a Giorgio Manetti. Continua a far parlare di se il triangolo amoroso che ha animato il trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, Gemma Galgani e Marco Firpo. Questa volta ad essere sotto ai riflettori è il toscano, storico ex compagno della regina di U&D, Giorgio, che ha detto delle cose che fanno pensare che possa ancora nutrire un sentimento per lei. Al settimanale Di Più ecco quanto ha dichiarato: “Sono molto amareggiato dalle cose che dice di me”, in riferimento all’affermazione della dama torinese nell’asserire che Marco sia molto meglio di Giorgio. Il cavaliere del programma di Canale 5, poi, ha giustificato il suo stato d’animo aggiungendo: “È stata lei, con il suo modo di fare, a gettare alle ortiche la nostra storia”.

Uomini e Donne, le ultime news: Giorgio Manetti ha vissuto male la sua permanenza a Uomini e Donne.

L’uomo ha poi raccontato a Di Più di aver vissuto male quasi tutte le puntate del trono over alle quali ha preso parte quest’anno. “Ho fatto molta fatica perché, tutte le volte che entravo in studio, ero consapevole del fatto che Gemma non avrebbe perso occasione per attaccarmi ed infangarmi”. Chi ha letto l’intervista di Giorgio Manetti su Di Più, ha avuto la sensazione che le parole rivolte a Gemma nascondessero ancora un sentimento, soprattutto quando il toscano ha raccontato alcuni momenti della loro discussa relazione. “Con lei non ho avuto tempo, ma ero pronto a costruire qualcosa. Per uno come me questo non è poco, anzi è una vera e propria rivelazione – ha dichiarato il cavaliere di Uomini e donne over alla popolare rivista -. Nella mia vita, oltre che con Gemma, sono stato lì per costruire qualcosa con una donna soltanto altre tre volte”. Poi si lascia andare in un parere sul nuovo compagno di Gemma: “Lui mi piace molto, è simpatico. Ben venga che Gemma sia felice con lui”.