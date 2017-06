Alex Britti papà: ecco il piccolo Edoardo

Alex Britti è diventato papà: è arrivato il piccolo Edoardo. Alex Britti, che il prossimo Agosto compirà 49 anni, sta vivendo un momento molto felice della sua vita. L’artista, che aveva confermato la gravidanza della compagna Nicole solo qualche giorno fa, ha salutato l’arrivo di Edoardo, il suo primo figlio. È nato in un ospedale romano il suo primogenito. La notizia della sua paternità era stata confermata nei giorni scorsi dallo stesso musicista: «È un momento davvero emozionante, sono felicissimo, vi confermo la bellissima notizia. Nicole ed io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un pò ci conosce……non ne sarà così sorpreso».

Alex Britti e la mamma Nicole: ora siamo in tre.

Per ora trapela solo il nome del bebè, Edoardo. Il cantante, riservatissimo sulla sua vita privata, aveva mantenuto segreta la gravidanza fino all’ultimo. E della mamma, Nicole, si sa solo che è originaria di Milano, ma vive da tempo a Roma col cantante. Per il momento, l’account del musicista non è stato ancora aggiornato con la notizia della nascita.