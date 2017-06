Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere. Non ci sono novità in tema di amnistia ed indulto: per ora si attende un miglioramento delle condizioni di Rita Bernardini, la leader dei Radicali impegnata nella lotta per ottenere condizioni delle carceri più umane e per ottenere un’amnistia. La vita all’interno delle carceri non è semplice: il numero dei detenuti che decide di togliersi la vita all’interno delle carceri continua ad aumentare, e per questo a Palermo è nata l’idea di una prevenzione ai suicidi, e l’iniziativa è presa dall’Asp e da tre case circondariali (Ucciardone, Pagliarelli e Casa circondariale di Termini Imerese). Punto fondamentale dei tre protocolli operativi sono valutazione all’ingresso, monitoraggio e gestione del disagio.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 26 giugno 2017: la prevenzione dei suicidi a Palermo.

A commentare l’importante iniziativa di prevenzione al suicidio è Antonio Candela, il manager dell’Azienda sanitaria: “In coerenza con le linee guida emanate dall’Assessorato regionale alla Salute il 21 aprile, nel documento sono previste azioni specifiche di intervento in grado di intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico, di disturbo psichico o di altre fragilità. L’obiettivo è di mettere in atto misure e forme di prevenzione del rischio suicidio o di atti di autolesionismo”. Importante è valutare i fattori di rischio ed il disagio del detenuto: nel caso in cui vengano rilevati alcuni fattori di rischio, viene attivato uno staff composto da operatori dell’istituto di penitenza e dell’Asp. È prevista, inoltre, una specifica formazione per i detenuti, per far sì che essi contribuiscano alla prevenzione dei suicidi e che possano, quindi, essere di sostegno agli altri detenuti.