Calciomercato Juventus, le ultime news. Paolo De Ceglie dirà addio alla Juventus a partire dal 1 luglio. Il terzino si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha rivelato: “Non ho rancore, salutando questo club mi si stacca un pezzo di cuore. L’ultimo anno di Juventus è stato un incubo, finire fuori squadra fa davvero male. Non mi aspettavo di ritrovarmi in una situazione simile e non giudico i modi usati dal club. Vorrei dire una cosa semplice: non ho rancore. Anzi, lasciando il club dopo una vita, mi si stacca un pezzo di cuore. E per me la Juve non è questa cosa conosciuta nell’ultimo anno, ma quella dei 21 precedenti. La Juventus è un riferimento, per sempre. Da quando sono arrivato a 8 anni e ho messo una maglia vista prima solo in tv a quando sono diventato uomo. Fotografo due momenti: l’anno della B, quello dell’appartenenza e dell’orgoglio, e il primo di Conte, con la rinascita. Inutile dire che farò sempre il tifo per i bianconeri”, parla così Paolo De Ceglie a La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juventus, le ultime news ad oggi 26 giugno 2017

Ed aggiunge:”Purtroppo è passato il messaggio che fossi quasi un viziato che rifiutava le cessioni. Non è così, c’è una spiegazione a monte: la rottura è arrivata perché non è stato trovato un buon accordo, non si sono tenute in considerazione tutte le parti in causa. È mancata una intesa generale sul mio futuro. Ora è il tempo di tornare a giocare, non di fare polemica. Rimproverarmi qualcosa? Certo, si può sempre fare qualcosa in più: allenarsi meglio, giocare meglio. Ma vi racconto come è andata davvero a Marsiglia: fino a gennaio ho giocato, prestazioni discrete in una squadra che non andava bene. A gennaio mi era stata garantita la cessione in Liga e, invece, mi hanno tenuto là. E come reazione, non mi hanno fatto più giocare”.

“Ora – prosegue il terzino nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport – giocherò, che è quello che più manca. Una sensazione che ho desiderato per un anno intero. Dove? Ascolto tutte le proposte, non ho preclusioni. Mls? L’America può essere una soluzione per un viaggiatore come me: parlo francese e spagnolo, migliorare l’inglese non sarebbe male”, ha concluso De Ceglie.