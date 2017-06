Concorso Cancellieri, oggi 26 giugno 2017 al via le prove scritte: le news e gli aggiornamenti

Concorso Cancellieri, oggi al via le prove scritte. A partire da oggi e per i prossimi due giorni si svolgeranno le prove scritte del concorso per Cancellieri. Si tratta di due prove consecutive aventi ad oggetto la somministrazione di quiz in materia di procedura civile e procedura penale. Il ministero, con un avviso del 23 giugno 2017 ha confermato le date delle prove, con la seguente comunicazione:”Il calendario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – del 9 giugno 2017, n. 43 è confermato.

La Commissione, preso atto delle segnalazioni concernenti i quesiti contenuti nella banca dati effettuate da numerosi candidati, ha deliberato di eliminare dalla banca dati pubblicata sul sito del Ministero della giustizia alcuni quesiti”, che vengono specificamente indicati sul sito del ministero con il relativo numero di riferimento.

Concorso Cancellieri, le ultime news ad oggi 26 giugno 2017.

Sono state rese note le modalità di accoglimento e di svolgimento delle prove che ricalcano grosso modo le modalità di espletamento delle procedure di preselezione. Per accedere ai locali ove si svolge la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento (carta di identità, patente auto con fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’arma nonché altro documento riconosciuto ai sensi della vigente normativa), del codice fiscale nonché della ricevuta di convocazione alle prove scritte che tiene luogo della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico, indicata all’articolo 7 del bando.

La ricevuta di convocazione, che conterrà anche l’indicazione del padiglione di assegnazione, potrà essere scaricata accedendo con le proprie credenziali al sistema di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, con le medesime modalità già utilizzate per stampare la relativa ricevuta di invio. La prova verrà svolta attraverso l’uso delle postazioni informatiche utilizzate per le preselezioni.