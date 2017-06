Domenico Diele si racconta dopo l'arresto. Le ultime news ad oggi 26 giugno 2017

Domenico Diele si racconta dopo l’arresto. Lo scorso weekend l’attore Domenico Diele, 32 anni, ha investito e ucciso una donna di 48 anni a Salerno. Era alla guida sotto effetto di droghe e con la patente ritirata proprio per essersi già messo al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Rinchiuso nel carcere di Fuorni, l’attore ha parlato con Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, come riporta ‘Il Corriere della Sera’.”Sono in crisi d’astinenza ma è giusto che soffra, è giusto così”, avrebbe detto. Poi Diele avrebbe spiegato: “Sono eroinomane ma non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato: non è così. La droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male e per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi. Non mi sono reso conto subito, solo quando sono sceso dall’auto ho visto e capito”.

Domenico Diele si racconta dopo l’arresto: le novità ad oggi 26 giugno 2017 nel racconto dell’attore.

Perché lo scorso weekend è salito in auto con la patente ritirata? “Non avevo il permesso di guidare. Ma l’ho fatto perché mia cugina ci teneva ad avermi al suo matrimonio in Calabria e l’unico modo per esserci era andare e tornare in macchina nella stessa giornata”, avrebbe fatto sapere. “Ho solo il lavoro e se da questa vicenda uscirò con la carriera distrutta non avrò più nemmeno quello. Sono colpevole. Urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Non ho scusa, ho sbagliato e devo pagare quello che decideranno i giudici e se servisse a qualcosa, pagherei di tasca mia anche qualunque cosa alla famiglia. Il padre della vittima? Vorrei incontrarlo, inginocchiarmi davanti a lui e ammettere le mie colpe. Ma anche provare a spiegargli che è stato un incidente e non un omicidio”, avrebbe poi concluso l’uomo.

Domenico Diele: le ultime news ad oggi 26 giugno 2017. Il gip ha convalidato l’arresto.

Il gip di Salerno, Fabio Zunica, ha convalidato l’arresto dell’attore Domenico Diele per l’omicidio di Ilaria Dilillo, la 48enne morta in un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato, nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Diele durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi stamani nel carcere di Fuorni era assistito dal legale di fiducia Viviana Stracci, del Foro di Roma. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari a Roma con braccialetto elettronico. Il reato contestato all’attore è di omicidio stradale aggravato.

Ferdinando Giordano racconta le prime immagini viste sulla scena dell’incidente di Domenico Diele.

Il primo a fermarsi sulla scena dell’incidente mortale che ha coinvolto l’attore Domenico Diele e una donna salernitana di 48 anni, deceduta probabilmente sul colpo, è stato l’ex concorrente del Grande Fratello Ferdinando Giordano. Giordano ha raccontato all’ANSA cosa ha vissuto.”Mi sono reso conto all’ultimo momento che sull’asfalto c’era una persona. Quel tratto di strada non è ben illuminato e la signora era tutta vestita di nero, difficile vederla. Si scorgevano solo le mani e i piedi. Ho frenato bruscamente e ho accostato l’auto. Il mio primo pensiero è stato quello di evitare che le macchine la potessero investire e così segnalavo il pericolo aiutandomi con la torcia del cellulare. Non ho avuto subito il tempo di capire se fosse viva o meno. Dovevo proteggerla dalle auto in corsa.

Intanto, sulla carreggiata, c’era questo ragazzo, Domenico, che urlava e si disperava. Non ho riconosciuto chi fosse, in quei momenti pensi ad altro. Vedevo solo che piangeva e diceva quasi tra sé e sé: ‘Cosa ho fatto, ho fatto una cazzata’”, ha detto.Poi ha aggiunto: “A me sembrava disperato, diceva qualcosa, pare che si fosse distratto per colpa del cellulare. Dopo pochi minuti è arrivata la polizia stradale di Eboli che si è attivata immediatamente. Da quel momento in poi, Diele non ha detto più una parola. Mi sembrava come se fosse non solo sotto choc ma che si stesse iniziando a rendere conto di quello che era realmente accaduto. Non era evidente che il giovane fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti, perché era già visibilmente sconvolto per la tragedia appena successa”.

“Da un’idea che mi sono fatto io, credo che il ragazzo guidasse ad alta velocità. Lo scooter della donna è rimasto incastrato dal lato del conducente, quasi sulla corsia di sorpasso, mentre il parabrezza dell’Audi A3 era sfondato come se la donna fosse sbalzata sopra per poi ricadere sull’asfalto. Credo che, considerato l’urto, la signora sia morta quasi nell’immediato, forse non si è neanche resa conto di quello che le stava accadendo. Sono ancora sconvolto da quello che ho visto”, ha concluso Giordano.