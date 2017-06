Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le ultime news gossip ad oggi 26 giugno 2017

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le ultime news. Per Filippo Bisciglia stasera comincerà la nuova esperienza nella conduzione di ‘Temptation Island 2017 Ed. 4′, il programma estivo di successo Mediaset. In un’intervista al settimanale ‘Mio‘ il conduttore si è raccontato, ed ha parlato anche del rapporto con la compagna la showgirl Pamela Camassa. Pochi giorni fa Bisciglia ha compiuto i 33 anni, ed ha pubblicato un post su Instagram dalla Sardegna, dove sta registrando le puntate di Temptation Island.

Filippo Bisciglia, le foto in Sardegna nel giorno del compleanno postate su Instagram.

Filippo Bisciglia si è raccontato al settimanale Mio.

Bisciglia nell’intervista a Mio ha rivelato di essere un perfezionista, nella vita privata e sul lavoro. Forse per questo la trasmissione risulta molto ben costruita.”Sono un rompiscatole, un perfezionista. Deve essere tutto in ordine, tutto preciso, anche sul lavoro: sono un secchione. Sono anche un istintivo e alcune volte troppo buono. Pamela? Zero! Lei è una zingarella”, ha raccontato.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le ultime news. Filippo si racconta al settimanale Mio.

E a proposito della compagna Pamela, Filippo ha dichiarato che i due non stanno né progettando un matrimonio né un figlio. “Per ora non ci sono progetti matrimoniali in vista. Né bambini in arrivo”, ha detto. Eppure Bisciglia ammette che fare il papà è qualcosa che lo attira molto. “Sarei fantastico. Lo guarderei sempre anche mentre dorme. Io sono malato di bambini. Oltre che di anziani e cagnolini”, ha spiegato.

Filippo Bisciglia ha raccontato la rottura tra Valeria e Roberto a Temptation Island.

Infine il conduttore ha parlato della rottura tra Valeria e Roberto, concorrenti della scorsa edizione di ‘Temptation Island‘, avvenuta ormai un anno fa. “Oggi Valeria è felice e contenta. Probabilmente nella sua coppia c’erano dei problemi che lei e Roberto non sono riusciti a risolvere. In quel caso, secondo me la cosa migliore è lasciarsi. Anche perché chi partecipa non è sposato e non ha figli in comune: puo’ tranquillamente rifarsi una vita. Poi, certo, non nego che dispiace vedere la ragazza o il fidanzato che stanno male, che piangono. Però, sai che, passato quel momento, per loro sarà tutto migliore, perché evidentemente quella storia non andava bene”, ha detto.

Filippo Bisciglia, le foto dalla Sardegna.

… direi non malissimo tornare qui ed iniziare con questo splendido tramonto … #VOICONNOI #temptationisland @temptationisland_official #witty #canale5 #mediaset #coppie #2starcollection tramonto #🌴 Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia) in data: 6 Giu 2017 alle ore 11:48 PDT