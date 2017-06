Guida tv completa di lunedì 26 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI – «Samba, Non Uccidere e… il paradosso!» Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: Rai 1 – 21:25 “Delivery Man” è un film commedia che ci porta ai confini del paradosso, in cui un uomo affabile ma che non è mai riuscito a realizzarsi nella vita scopre un giorno di avere ben 553 figli! Su Rai 2 alle 21:15 continua la saga di Non Uccidere, mentre Rai 3 alle 21:20 ci racconta di Samba, un senegalese in Francia da dieci anni, colleziona lavori saltuari; Alice, invece, è una dirigente di livello superiore esaurita da un burn out. Mentre lui cerca con ogni mezzo di ottenere i documenti per rimanere in Francia, lei cerca di rigenerarsi attraverso un’associazione di volontariato.

Guida tv di questa sera lunedì 26 giugno 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7

Sulle reti Mediaset e Cairo Ed. le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, ore 21:15 Jack Nicholson e Morgan Freeman nel film Non è mai troppo tardi, mentre su Canale 5 alle 21:10 parte la quarta stagione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago P.D. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La 7, manda in onda il film Nella Valle di Elah.