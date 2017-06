Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news ad oggi 26 giugno 2017. La dedica di Bianca per il compleanno di Max

Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news. L’ex pilota compie 46 anni mentre è ricoverato al San Camillo di Roma, circondato dai suoi familiari e dalla compagna Bianca Atzei. Max è ricoverato dopo una brutta caduta in moto, e Bianca gli è sempre stata accanto. Dopo quasi 20 giorni di ricovero e due interventi chirurgici, l’ex pilota ha mostrato netti segni di miglioramento. La Aztei non lo ha mai lasciato da solo, ed è salita sul palco soltanto l’altra sera per esibirsi al Napoli Pizza Village, ma anche lì non ha dimenticato di inviare un pensiero speciale a Max: “Sta migliorando. La musica è una potente medicina per entrambi”.

Prima di tornare a cantare Bianca ha scritto un post in cui spiega le motivazioni: “Stasera dopo i diversi impegni annullati per i motivi che sapete tornerò sul palco per l’evento del Pizza Village di Napoli. Capiterà ogni tanto di allontanarmi per riprendere il mio lavoro ma anche perché cantare mi dà gioia e so che anche Max è felice per me e sarà con l’iPad davanti per guardarmi e seguirmi su Rtl102.5. E poi torno da lui per continuare ad accudirlo. Ormai sono una crocerossina. Attendiamo con ansia i miglioramenti anche se rimane ancora per il momento ancora in terapia intensiva. Credo che la musica e il canto siano una potente medicina e possono migliorare il suo stato d’animo ma anche il mio.”

In occasione del compleanno di Max, Bianca ha pubblicato una foto in cui i due appaiono vicini in ospedale. “Hai vinto la sfida più importante… la tua vita! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l’amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te. Love you”. Con questa dedica e con la prima foto social di Max Biaggi dalla camera d’ospedale la Aztei gli rivolge gli auguri più dolci ed amorevoli.

