Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip ad oggi 26 giugno 2017

Paola Barale, ultime news. Paola Barale si è raccontata a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Tgcom24. Sabato 24 giugno è stata la madrina del Pride Milano, lei che da sempre lotta per i diritti degli omosessuali. In merito alla battaglia sui diritti civili ha affermato:”Che andrebbero rifatte le leggi in generale… Sul matrimonio, poi, non sono ferrata, mi è andata male una volta (ironizza, ndr). Le leggi non sono adeguate, sono stata in ballo sette anni con un divorzio. Ma perché? Attraverso i Pride anche in Italia si sono fatti dei passi avanti. Il matrimonio è un matrimonio….Il matrimonio non è un confine, credo sia l’inizio di un viaggio meraviglioso. Sono per il matrimonio ma non mi sposo più. E’ un patto, sono una inguaribile romantica, credo nelle unioni. Dichiararsi e prendere un impegno pubblico, di fronte a delle istituzioni civili o religiose, mettere delle firme, come quando fai un passo importante, è bellissimo”.

Paola Barale, le foto al Milano Pride postate su Instagram.

Paola Barale, le ultime news nell’intervista a Tgcom 24.

Su un piano personale la Barale racconta di sentirsi “una donna molto fortunata”. “L’età mi ha portato una grande consapevolezza. Sono molto grata, so di essere privilegiata perché sono indipendente, ho una buonissima salute. Ho una bella famiglia, non ho avuto una vita particolarmente difficile. Certo, come tutti, ho fronteggiato le mie batoste, ma fa parte della vita”, ha sottolineato la Barale.

Paola Barale racconta il rapporto con Raz Degan dopo l’Isola dei Famosi.

Alla domanda sulla sua “salvifica” partecipazione all’Isola dei Famosi risponde raccontando anche l’evoluzione speciale del rapporto con l’ex compagno Raz Degan:” E’ il mio lavoro, non sono andata per i soldi, avevo solo voglia di dare una mano al mio ex compagno e sono contenta anche dal punto di vista professionale perché so di aver fatto un buon lavoro. Abbiamo dato un bel messaggio, un esempio di come si può evolvere un rapporto. A me non era mai capitato prima. Può succedere”.