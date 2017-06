Pensioni anticipate, Ape sociale. Continua la corsa alle pensioni anticipate con lunghe code nei patronati per presentare le domande per l’accesso all’Ape sociale o alla misura per i lavoratori precoci. La scadenza del 15 luglio si avvicina ed i tempi tecnici sono piuttosto ristretti. Fulvia Colombini, del collegio di presidenza Inca, ha segnalato che “si sta diffondendo la psicosi di non arrivare in tempo perché non tutti coloro che avanzano la domanda potranno accedere al pensionamento anticipato visto che i fondi a disposizione sono limitati”. Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, come riportato da il Sole 24 ore, ha chiesto una semplificazione della documentazione da presentare, in modo da “favorire il processo per dare risposte alle persone”, senza “far slittare i termini, perché faremmo un danno”

Secondo Nazzareno Mollicone, dirigente confederale dell’Ugl, la grande affluenza di persone che vuole accedere al pensionamento anticipato è “un’ulteriore conferma del grande errore fatto da Monti e Fornero con la loro riforma del 2012, che ha dovuto essere modificata molte volte”.

Pensioni anticipate, boom di richieste.

Grande richiesta per le pensioni anticipate. Giovedì scorso risultavano presentate 22.081 domande, di cui 14.505 di certificazione delle condizioni di accesso all’Ape sociale e 7.576 le domande di certificazione delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

Matteo Renzi dal suo sito ufficiale ha così commentato il gran numero di domande che sono state inoltrate all’Inps:”Dai tempo al tempo e scopri che oltre 10mila persone aderiscono all’Anticipo Pensionistico (APE), voluto con forza nei MilleGiorni per consentire ad alcune categorie di lavoratori di andare in pensione prima, nonostante la Legge Fornero. Migliaia di persone hanno visto la data della pensione sgusciare via di mano ogni anno. Noi abbiamo deciso di affrontare questo problema. Quando nello scorso autunno abbiamo annunciato questo intervento, ci hanno subissato di critiche e di fischi. L’ennesimo spot renziano, non funzionerà mai. E invece funziona. Eccome se funziona. E questa è solo Ape sociale e precoci. Quando arriverà quella volontaria – bloccata dai tradizionali ritardi della burocrazia centrale – vedrete che i numeri cresceranno ancora”.

Riforma delle pensioni: pensioni basse e rivalutazione.

Il nuovo segretario regionale dei pensionati Cgil, Elena di Gregorio, nel suo primo discorso ufficiale ha annunciato i temi su cui lo Spi-Cgil Veneto intende ottenere delle riforme. “Il tema della rivalutazione e il dramma delle pensioni povere che colpisce in particolare le donne non può più essere trascurato, così come la flessibilità in uscita” ha sottolineato. “Inoltre non possiamo tradire l’impegno che abbiamo preso per costruire una pensione di garanzia per le nuove generazioni”.

Pensioni e lavori usuranti.

In tema di pensioni e benefici previdenziali, il deputato Rudi Marguerettaz ha depositato nei giorni scorsi alla Camera una proposta di legge che mira al riconoscimento della professione di guida alpina quale lavoro usurante. La proposta è stata sottoscritta da altri 22 deputati, inclusi i componenti delle minoranze linguistiche ed è stata elaborata in collaborazione con l’U.v.g.a.m. Il Dottor Guido Giardini, responsabile del centro di medicina di montagna dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, ha certificato i rischi e le patologie derivanti dalla professione di guida alpina.

Marguerettaz ha così motivato la proposta:” Aggiungiamo la grande responsabilità che le guide alpine hanno nei confronti dei clienti, la cui incolumità è evidentemente legata al benessere psicofisico dei loro accompagnatori si può facilmente capire la necessità che la professione di guida alpina sia inserita tra le attività usuranti”.

Pensioni d’oro e lotta alle disparità.

Secondo i dati una ricerca compiuta dalla Fnp Cisl provinciale, a Bergamo e provincia sono presenti quasi 8.000 pensionati “d’oro”, ai quali, cioè, vengono erogate pensioni con importi superiori a 3mila euro mensili. Per Roberto Corona della segreteria Fnp Cisl di Bergamo, “in periodo di crisi economica chi ha poco percepirà sempre meno e chi percepisce molto prenderà sempre di più. Cosa c’è che non va o non funziona in un sistema sociale dove molti reclamano più equità e questa equità è sempre più sbeffeggiata?”. Corona ha aggiunto:”In una provincia dove la media delle pensioni non arriva ai mille euro mensili è perlomeno immorale, se non illecito, che esistano persone che percepiscono assegni previdenziali superiori anche ai diecimila euro”.