Riforma pensioni, oggi 26 giugno 2017: Ape, pensioni anticipate, età pensionabile, precoci, ricongiunzioni

Riforma pensioni, oggi 26 giugno 2017. Le ultime news sul fronte pensioni ed età pensionabile vengono fornite dall’onorevole Patrizia Maestri, che si è inserita nel dibattito degli ultimi giorni sull’ipotesi di un aumento dell’età pensionabile, dichiarandosi contraria. La deputata del Pd, dalla sua pagina Facebook, ha voluto ricordare che “è una legge del Governo Berlusconi (con la Lega in maggioranza!) che prevede che entro la fine del 2017 vi sia un innalzamento dell’età pensionabile collegato all’incremento dell’aspettativa di vita.

Il Ministro Giuliano Poletti ha giustamente rinviato il confronto su questo tema a dopo l’estate quando saranno disponibili i dati ISTAT su cui l’adeguamento andrà parametrato; tuttavia ritengo sarebbe sbagliato e contraddittorio aumentare l’età della #pensione ora, mentre sta decollando con successo l’APE Sociale (e presto, speriamo, l’APE Volontaria) che anticipa, per alcune categorie, la possibilità di pensionamento a 63 anni. Dal Governo ci aspettiamo coerenza e fin d’ora confermiamo la nostra ferma contrarietà ad ogni ulteriore incremento dell’età pensionabile #sinistraPd”.

Pensioni, età dei dipendenti del pubblico impiego: l’allarme dell’Usb.

Sul capitolo età dei dipendenti pubblici, l’Usb pubblico impiego Inps in una nota segnala infatti che “solo lo 0,4% degli impiegati ha meno di 35 anni, mentre il 76% ha più di cinquant’anni. Nei prossimi cinque anni circa 6.000 dipendenti (il 21% del totale) andranno in pensione”. Il sindacato di base spiega anche che dal 2013 a oggi si è passati da 32.000 a 28.000 dipendenti, tenendo conto che nel 2012 c’è stato l’assorbimenti del personale Inpdap ed Enpals. “Senza quegli ingressi, oggi l’Inps avrebbe circa 22.000 dipendenti per gestire più di 18 milioni di pensioni”, si legge ancora nella nota, nella quale si chiede l’ingresso di 6.000 nuovi lavoratori nei prossimi quattro anni per evitare la crisi di un’importante parte dello Stato sociale.

Pensioni e ricongiunzioni gratuite, le ultime news.

Secondo le ultime news sul fronte pensioni e ricongiunzioni gratuite, l’agenzia Adnkronos riporta la decisione della Corte Costituzionale con cui ha ‘bocciato’ la norma che prevede la retroattività al 1 luglio 2010 del divieto di ricongiungimento gratuito dei periodi contributivi. La Consulta infatti ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.12 comma 12-septies del decreto legge n. 78 dal governo Berlusconi il 31 maggio 2010, all’interno d/i una manovra correttiva dei conti pubblici dal titolo ‘Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività”.

A sollevare la questione il Tribunale ordinario di Monza che, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di B.L, dipendente del Ministero dell’Istruzione che “confidando nella vigenza di un regime di ricongiunzione gratuita, aveva chiesto all’Inps, il 30 luglio 2010, la ricongiunzione gratuita della contribuzione versata all’Istituto per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap)”. L’Inps aveva accolto il ricorso ma richiedendo 84.498 euro, perchè, l’art.12 comma 12-septies n. 79 del 2010, varato il 30 luglio, sanciva lo stop alla gratuità della ricongiunzione retroattivamente dal 1 luglio precedente, trasformando il pagamento da gratuito in oneroso. Per il Tribunale di Monza questo comma non solo contrastava con l’art. 3 della Costituzione che parla di “canone generale della ragionevolezza delle norme” ma che la retrodatazione del termine ultimo di vigenza del regime di gratuità del ricongiungimento contributivo “crea una discriminazione fra soggetti che, vigente la stessa disposizione di legge, abbiano del tutto casualmente presentato la domanda prima e dopo tale data”.

Riforma pensioni, le ultime news dei precoci.

Sul fronte riforma pensioni, Mauro D’Achille, del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti sottolinea:«Molti di noi si chiedono se i fondi stanziati saranno sufficienti per tutti gli aventi diritto al pensionamento con queste “modifiche alle regole stabilite dalla Fornero” (termine troppo lungo secondo me, non sarebbe meglio chiamarla riforma Roberto?). Quando fu pubblicato che tali fondi ammontavano a soli 360 milioni calcolai, molto stizzito, che fossero sufficienti per sole 25.000 persone poiché da maggio a dicembre,otto mesi, ipotizzando 14-15.000 euro ciascuno venne fuori appunto quel numero. Vista però la situazione attuale in base alla quale da maggio la pensione sarà erogata soltanto ai disoccupati, mentre tutti gli altri aventi diritto inizieranno a prenderla soltanto dal primo dicembre in quanto la certezza di tale diritto la si avrà il 15ottobre e dopodiché si dovrà inviare la lettera di dimissioni con minimo trenta giorni di preavviso (arrivando così al 30 novembre) sono certo che il numero di 25.000 vada aumentato notevolmente».

Riforma pensioni, le ultime news sulla petizione su Change.org.

Carmen Reitano, del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, rilancia la petizione su Change.org per l’approvazione della quota 41 per tutti:” 7 alla fine della raccolta online!!Aiutateci ad aiutarvi!!! Facciamo riemergere il ddl 857/13 dal cassetto nel quale è stato infilato!!!Con la suddetta petizione si chiede quanto segue:”Il DDL 857 dell’On.le Damiano è fermo da oltre quattro anni e nonostante le 50.000 firme raccolte e consegnate al Presidente della Camera dei Deputati On.le Boldrini non è ancora stato calendarizzato e discusso. La Legge Fornero prima e il Job act dopo, hanno incatenato i lavoratori ultracinquantacinquenni sul posto di lavoro e bloccato il ricambio generazionale.

Il ddl 857 elaborato dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano prevede l’uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica e 35 anni di versamenti contributivi andando incontro ad una penalizzazione massima dell’8% decrescente di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo dell’età pensionabile che è fissato fino ad un massimo di quattro anni. Per i lavoratori precoci, invece, si prevede l’uscita con Quota 41, ovvero dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di contributi effettivamente versati senza considerare l’età anagrafica e senza penalizzazioni. Chiediamo che i 41 anni di contribuzione valgano per tutti indipendentemente dall’età”.