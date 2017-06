Temptation Island 2017: tradimenti nell’aria. Stasera su canale 5 alle ore 21:00 partirà la quarte edizione di Temptation Island 2017, il programma estivo in cui alcune coppie decidono di mettere alla prova i propri sentimenti. Le scorse edizioni di ‘Temptation’ hanno avuto un discreto successo soprattutto per la presenza di coppie già note ai telespettatori di Uomini e Donne: Tara e Cristian, Ludovica e Fabio, Teresa e Salvatore. Quest’anno ci saranno l’ex tronista Riccardo Gismondi e l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo.’Novella 2000′, lancia una prima indiscrezione riguardante già un presunto tradimento consumato all’interno del villaggio sardo. Pare, infatti, che già nella prima puntata di ‘Temptation Island’ assisteremo ad un tradimento da parte di uno dei fidanzati. Secondo l’indiscrezione lanciata dalla rivista di Roberto Alessi, il fidanzato avrebbe baciato una delle tentatrici all’interno del villaggio.

Temptation Island: le parole degli autori.

Stando al gossip lanciato da ‘Novella 2000’, inoltre, una delle autrici di ‘Temptation Island’, sui suoi canali social ufficiali, avrebbe scritto che in un rapporto è necessario sempre avere il coraggio di dire la verità. Che sia un riferimento al tradimento? Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda del programma.