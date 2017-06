Temptation Island 2017 Ed. 4, la diretta della prima puntata di stasera lunedì 26 giugno 2017. Temptation Island 2017 Ed. 4 stasera prenderà il via con la prima puntata, di cui possiamo già vedere delle anticipazioni nel video postato sulla pagina Facebook ufficiale del programma, che noi vi abbiamo allegato. Le coppie in gara come ogni anno è previsto dal regolamento del gioco, metteranno a dura prova il proprio amore e la propria solidità. Non tutte arriveranno alla fine del programma integre: alcune scoppieranno, altre avranno pesanti ferite da dover curare, altre invece archivieranno l’avventura in Sardegna più innamorate di prima. La quarta edizione del programma di successo di canale 5 verrà condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Sbarcate in Sardegna le coppie vivranno divise all’interno di un villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single. Nel corso delle tre settimane, i fidanzati e le fidanzate vivranno, sempre che ne siano davvero capaci, “virtualmente liberi” dai condizionamenti del loro legame sentimentale, nel tentativo di comprendere la reale profondità del loro amore. Tra crisi di gelosia, conferme della fedeltà del partner e tanti dubbi, i fidanzati al termine dei 21 giorni si ritroveranno davanti all’ultimo falò e dovranno così rispondere alla domanda di rito del programma: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?

Ve lo dice anche @filippobisciglia, ci vediamo domani sera alle 21.10 su Canale 5! 🌴 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 25 Giu 2017 alle ore 02:15 PDT

Fra le coppie protagoniste ne troviamo anche una di casa nostra, composta dal ventiseienne Ruben Invernizzi, originario di Almenno San Salvatore, e la ventiduenne Francesca Baroni, proveniente da Caprino Bergamasco. Come riporta il sito Bergamonews, Francesca, laureata a gennaio in finanza e marketing all’università Bicocca di Milano e conduttrice alla rete televisiva bergamasca “Sei la tv”, nutre ancora oggi dei dubbi sulla relazione con il proprio partner, anche perché, come già dichiarato, non prova “le stesse sensazioni” che sentiva con il suo ex. Discorso diverso per Ruben, che si dichiara “innamorato perso” di Francesca e che considera l’attuale fidanzata “la donna della mia vita”. Un’altra coppia è formata Veronica e Antonio. Lei ha 27 anni, studia psicologia e lavora occasionalmente nella moda per pagarsi gli studi. Lui ha 35 anni e fa il rappresentante ed il modello. Un’altra coppia è formata da Valeria e Alessio. Lei ha 31 anni, lui 29 anni. Vivono a Roma e nella loro boutique di abbigliamento da tre anni. I due sono fidanzati da 5 anni e convivono da 3 anni.

Poi c’è la coppia formata da Camilla e Riccardo, fidanzati da sei mesi. Lui ha 21 anni, gioca a pallacanestro e sta provando ad aprirsi un negozio di abbigliamento. Lei è Camilla, ha 19 anni e lavora come segreteria nelle autoscuole di suo padre. Un’altra coppia che farà parte del cast è composta da Sara e Nicola. Lui ha 34 anni e gioca a calcio, lei ha 21 anni e frequenta il secondo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia. La coppia sta insieme da cinque anni. Un’altra coppia del cast è formata da Selvaggia e Francesco. Lui ha 28 anni e lavora nelle palestre e nel bed & breakfast di famiglia. Lei ha 27 anni e lavora attualmente nell’attività di ristorazione del proprio fidanzato.

Ecco le coppie della nuova edizione! Non perdete la prima puntata lunedì 26 giugno alle 21:10 su Canale 5 😉 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 20 Giu 2017 alle ore 10:23 PDT

Temptation Island, le dichiarazioni di Georgette Polizzi ad un anno dalla partecipazione.

Intanto, alla vigilia dell’inizio della nuova edizione Georgette Polizzi, protagonista della scorsa edizione con il compagno Davide Tresse, ha voluto ricordare la sua esperienza su Instagram, scrivendo un post in cui ammette di aver capito che il suo amore per il fidanzato è molto più forte di quello che pensava. “Un anno fa a quest’ora ci stavano odiando… Ed eravamo sempre più consapevoli che prendere due strade diverse sarebbe stata la scelta migliore!!’, scrive Georgette. Ed aggiunge:”Un anno fa a quest’ora stavi facendo di tutto per farmela pagare pensando che in realtà il mio amore se ne fosse andato! Un anno fa a quest’ora vivevamo gli ultimi giorni divisi cercando di immaginarci uno senza l’altro!’…‘un anno fa a quest’ora non sapevamo che il nostro amore è così forte da vincere su tutto e tutti… e che avrei postato questa foto al tuo fianco! Perché a mio avviso l’amore vero è proprio questo… Quello perfettamente imperfetto!! Sì, perché con la gioia nel cuore oggi dico ti amo più di ieri momo mio!!’

