Temptation Island 2017: il post di Raffaella Mennoia. Stasera su canale 5 alle ore 21:00 partirà la quarte edizione di Temptation Island, il programma estivo dove sei coppie decidono si di mettono alla prova i propri sentimenti. Ecco che a poche ore dalla messa in onda del programma arrivare un criptico post di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e nome importante della Fascino Pgt di Maria De Filippi (che produce anche il dating show estivo condotto da Filippo Bisciglia). Nel messaggio, la Mennoia annuncia autentiche faville: “Nella stessa settimana e nello stesso luogo ho assistito a tre matrimoni felici e forse al dubbio di una sposa..a due mancati fallimenti in relazioni stanche… a molte bugie raccontate in silenzio, ad un’ipocrisia che dura da anni.. a troppe lacrime finte..all’indecisione infinita, al dubbio come pretesto e a un paio di falò…champagne..Temptation Island lunedi 26 h 21.10 canale 5…”

Temptation Island: le sei coppie.

Le sei coppie che parteciperanno saranno :unica famosa è quella formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, fresca di scelta a Uomini e Donne, anche se volti noti non mancano neppure nelle coppie solo in apparenza “nip”. Veronica e Antonio e Ruben e Francesca sarebbero gli unici innamorati totalmente sconosciuti. Diverso è il caso di Valeria Bigella e Alessio Bruno, dal momento che lei fu la scelta di Gianfranco Apicerni sempre a Uomini e Donne, e di Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo: anche lei è ben nota al pubblico di UeD, dal momento che corteggiò Alessio Lo Passo ed è apparsa (senza veli) in un video del rapper Diluvio. E ancora: Sara Affi Fella e Nicola Panico sono rispettivamente un’ex concorrente di Miss Italia e un calciatore che milita nell’Isernia.